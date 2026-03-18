Neymar postou um vídeo na tarde desta quarta-feira, 18, falando sobre os bastidores de sua vida. Com início na manhã do último sábado, 14, o camisa 10 do Santos faz um tour pela sua casa, mostra sua garagem, camisetas autografadas e outras partes de sua casa. Após isso, o meia abriu o jogo sobre o papel de pai e suas preocupações.
“Quando você vira pai, você vira mais protetor, mais carinhoso e mais medroso. Eu não vou ser o Neymar de dez anos atrás, é muito diferente”, disse.
Depois de falar sobre a paternidade, Neymar comentou suas expectativas para a convocação da seleção brasileira realizada na última segunda-feira, 16. “Desde quando foi a minha primeira convocação, em todas as outras sempre soube que estaria. E nessa é uma incógnita”, disse. O meia ainda reforçou que a Copa do Mundo de 2026 será a sua última.
Após mostrar sua rotina em casa, o camisa 10 foi ao CT Rei Pelé para se preparar para o clássico contra o Corinthians. Por lá, treinou com seus companheiros e depois cortou seu cabelo. Já no dia seguinte, o vídeo acompanha Neymar desde a saída do CT para a Vila Belmiro até momentos após o empate em 1 a 1 contra o Timão.
Dia da convocação
No dia seguinte, a expectativa para Neymar era uma só: a convocação para disputar os amistosos de março contra França, no dia 26, e Croácia, no dia 31, pela seleção brasileira. A segunda-feira, 16, do jogador começou com uma liberação miofascial junto ao seu fisioterapeuta. Após isso, seguiu para o CT Rei Pelé e ressaltou que a ida a Kings League já estava planejada antes da convocação.
Já no centro de treinamento, Neymar acompanhou a convocação enquanto realizava, novamente, uma liberação miofascial. Seu nome, porém, não foi um dos citados pelo treinador Carlo Ancelotti para os amistosos de março. “Pô, Ancelotti, e eu?”, disse Neymar, em tom de brincadeira. O camisa 10, porém, depois abriu o jogo sobre não ser chamado.
“Fiquei chateado, fiquei triste. É o que eu falo, fico triste agora, mas para mim é página virada”, disse. O jogador ainda ressaltou que, de uma forma ou outra, teria que deixar de ficar triste no dia seguinte para seguir trabalhando, treinando e jogando para tentar ir à Copa do Mundo. Ao final, mostra sua ida à Kings League e, por fim, quando chega em casa.