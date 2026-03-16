Neymar esteve nesta segunda-feira, 17, em Guarulhos, acompanhando o seu time na Kings League. O atacante do Santos ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira.
O Brasil enfrenta a França e a Croácia, em 26 e 31 deste mês, nos Estados Unidos. As partidas são as duas últimas antes da lista final para a Copa do Mundo.
“Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, fico chateado e triste de não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir nosso objetivo. Ainda tem a convocação final”, disse Neymar na arena da Kings League em Guarulhos.
Neymar é um dos dirigentes da Furia, atual campeão do torneio brasileiro de Kings League. Como regra do campeonato de futebol 7 idealizado pelo ex-jogador Gerard Piqué, o presidente cobra uma penalidade.
O jogador, calçando chuteiras, mas roupa casual, não teve trabalho para vencer o goleiro. O camisa 10 chutou no canto direito do adversário, que foi para o outro lado.
Neymar foi assunto na entrevista coletiva de Ancelotti, horas antes do pênalti na Kings League. O treinador falou que o jogador não foi convocado, mas se estiver 100% fisicamente ainda pode ir à Copa do Mundo.
“Neymar pode estar e não estar na Copa do Mundo. Se ele puder chegar ao 100% durante a Copa do Mundo, obviamente, pode ser convocado. Não foi chamado nesta convocação porque agora não está 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrando as suas qualidades e uma boa condição física”, disse Ancelotti.