O ex-jogador Falcão, maior ícone da história do futsal, fez um alerta contundente sobre o futuro da modalidade. Em entrevista ao portal ge, o craque afirmou que o futsal tradicional “estacionou” ao não evoluir em termos de marketing e entretenimento, perdendo terreno para novos formatos de competição.

Por que o futsal tradicional parou no tempo?

A falta de inovação e marketing esportivo

Para o eterno camisa 12, a falta de inovação é o principal entrave para o crescimento do esporte clássico. Enquanto a modalidade mantém estruturas rígidas, novos modelos focam na experiência do usuário e no engajamento digital. De acordo com Falcão, o futsal precisa se reinventar para não se tornar obsoleto perante o público jovem, que busca dinamismo e interatividade.

O fenômeno da Kings League no cenário mundial

Números recordes na Kings World Cup Nations

Em contraste com a estagnação citada, a Kings League apresenta números expressivos que comprovam sua força como produto de mídia. A Kings World Cup Nations 2026, realizada no Brasil, atingiu marcos históricos de audiência, conforme dados da organização:

1,6 bilhão de impressões nas redes sociais;

120 milhões de espectadores ao vivo durante o torneio;

Forte adesão do público jovem através de plataformas de streaming.

Estreia do Nyvelados e a rivalidade com a Furia

Dinâmica de shootouts e entretenimento

Atualmente, o ídolo exerce o papel de presidente do Nyvelados, ao lado da apresentadora Nyvi Estephan. Na estreia do segundo split da liga nacional, a equipe enfrentou a Furia, time que conta com o apoio de .