Time do interior coloca ingressos de até R$ 640 para jogo do Paulistão

O Noreoste, tradicional time do interior de São Paulo, está em contagem regressiva para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Este encontro emocionante, agendado para 18 de janeiro, será no estádio do Noroeste, em Bauru. Os ingressos têm diferentes faixas de preço, refletindo tanto o setor do estádio quanto o momento da compra, e contam com promoções para incentivar vendas antecipadas.

Os preços variam de R$ 190 a R$ 640, dependendo da data e do setor escolhido. A promoção “Todos pagam meia” é uma opção atraente para quem compra antecipadamente, reduzindo o custo dos ingressos e beneficiando a economia do torcedor.

Detalhes Sobre os Ingressos

A política de preços do clube oferece três tipos de ingressos. A opção mais acessível é a meia-entrada de R$ 190 na “Arquibancada Norusca”, com o preço subindo para R$ 380 se comprado no dia. Para a “Arquibancada Palmeiras/visitante”, o preço promocional é R$ 250, contra R$ 500 na bilheteria. Os assentos premium na “Cadeira Coberta Norusca” têm meia-entrada a R$ 320, subindo para R$ 640 no dia do jogo, incentivando vendas antecipadas.

Decisão Estratégica do Noroeste

Interessante é a escolha do Noroeste de manter o jogo em seu estádio Alfredo de Castilho, declinando a oferta de levá-lo a Brasília. Essa decisão visa aproveitar a vantagem de jogar em casa perante sua torcida local, em um estádio com capacidade para 15 mil pessoas.

Este será um dos confrontos mais importantes da temporada, já que é a única vez que o Noroeste enfrentará um dos grandes times do estado no Campeonato Paulista.

Aproveitando Descontos nos Ingressos

Para obter ingressos com desconto, é essencial aproveitar o período “Todos pagam meia”. A compra antecipada é crucial não apenas para economizar, mas também para garantir um bom lugar no estádio, evitando a correria no dia do jogo.

Preparativos Finais

Com tudo pronto para um grande confronto, o Noroeste busca não só o sucesso no campo, mas também oferecer uma verdadeira celebração para seus fãs. Para os torcedores que irão ao estádio Alfredo de Castilho, a dica é planejar a compra de ingressos o quanto antes, garantindo participação neste momento importante para o clube.