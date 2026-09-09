O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2026. Em sua sétima lista à frente do Brasil, o italiano anunciou os 26 nomes, com destaque para novidades.

Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Ainda neste ano, a seleção brasileira tem dois compromissos marcados na Ásia. Nos dias 14 e 17 de novembro, o Brasil enfrenta, respectivamente, Japão e Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

Convocação da seleção para a Copa do Mundo

Goleiros

Hugo Souza – Corinthians

Pedro Morisco – Coritiba

Otávio – Cruzeiro

Defensores

Arthur Dias – Athletico

Douglas Santos – Zenit

Gabriel Magalhães – Arsenal

Jair – Nottingham Forest

Marquinhos – PSG

Matheuzinho – Corinthians

Mauro Júnior – PSV

Vitor Reis – Manchester City

Wesley – Roma

Meio-campistas

Andrey Santos – Manchester United

Breno Bidon – Corinthians

Bruno Guimarães – Arsenal

Danilo – Botafogo

Douglas Luiz – Juventus

Gabriel Bontempo – Santos

Atacantes

Endrick – Real Madrid

Estevão – Chelsea

João Pedro – Chelsea

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona

Rayan – Bournemouth

Samuel Lino – Flamengo

Vinicius Júnior – Real Madrid

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