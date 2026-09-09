O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2026. Em sua sétima lista à frente do Brasil, o italiano anunciou os 26 nomes, com destaque para novidades.
Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
Ainda neste ano, a seleção brasileira tem dois compromissos marcados na Ásia. Nos dias 14 e 17 de novembro, o Brasil enfrenta, respectivamente, Japão e Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
Convocação da seleção para a Copa do Mundo
Goleiros
Hugo Souza – Corinthians
Pedro Morisco – Coritiba
Otávio – Cruzeiro
Defensores
Arthur Dias – Athletico
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Jair – Nottingham Forest
Marquinhos – PSG
Matheuzinho – Corinthians
Mauro Júnior – PSV
Vitor Reis – Manchester City
Wesley – Roma
Meio-campistas
Andrey Santos – Manchester United
Breno Bidon – Corinthians
Bruno Guimarães – Arsenal
Danilo – Botafogo
Douglas Luiz – Juventus
Gabriel Bontempo – Santos
Atacantes
Endrick – Real Madrid
Estevão – Chelsea
João Pedro – Chelsea
Pedro – Flamengo
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Samuel Lino – Flamengo
Vinicius Júnior – Real Madrid