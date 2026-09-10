Em um duelo tenso e disputado até o último minuto, Estudiantes e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (09), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, os donos da casa saíram na frente com Alexis Castro no primeiro tempo, mas Kaio César igualou o marcador logo na volta do intervalo. O resultado, garantido por uma defesa espetacular do goleiro alvinegro nos acréscimos, mantém a disputa totalmente aberta para o confronto de volta.

Pressão argentina e vantagem inicial

O Corinthians entrou em campo pressionado por tropeços recentes e sentiu o peso do mando de campo argentino logo nos primeiros minutos. Aos três minutos, após cruzamento na área, Carrillo cabeceou firme, Hugo Souza deu rebote e Alexis Castro não perdoou, enchendo o pé para abrir o placar. O gol cedo desestabilizou a equipe comandada por Fernando Diniz, que passou a errar passes na saída de bola e sofreu com as investidas rápidas do ataque rival. Apesar de algumas tentativas de articulação com Memphis Depay e Rodrigo Garro, o Timão não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras antes do intervalo, esbarrando em uma partida truncada e com muitos cartões amarelos.

Reação relâmpago e equilíbrio

A postura alvinegra mudou drasticamente na segunda etapa. Logo aos três minutos, Rodrigo Garro encontrou um passe em profundidade perfeito para Kaio César. O atacante finalizou rasteiro, superou o goleiro Muslera e decretou o empate. O gol esfriou o ímpeto do Estudiantes e deixou o jogo mais cadenciado. As duas equipes passaram a alternar momentos de controle, com os argentinos assustando em chutes de longa distância de Burgos e Fabricio Pérez, enquanto o Corinthians tentava explorar os espaços deixados pela defesa adversária em transições rápidas.

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Milagre nos acréscimos define o placar

Na reta final, o cansaço bateu e os técnicos promoveram diversas alterações para tentar buscar a vitória. O Estudiantes se lançou ao ataque com força máxima, apostando nas bolas aéreas. Foi então que brilhou a estrela do sistema defensivo corintiano. Aos 47 minutos do segundo tempo, Cetré cruzou da esquerda, Correa cabeceou firme para o chão e parecia ter selado o triunfo argentino. No entanto, Hugo Souza protagonizou uma defesa espetacular, salvando a equipe paulista da derrota. Com a igualdade no placar, quem vencer o próximo duelo garante a classificação para enfrentar Independiente del Valle ou Flamengo na próxima fase do torneio continental.