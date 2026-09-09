O Palmeiras fez a lição de casa, mas o placar magro manteve o confronto em aberto. Na noite desta quarta-feira (09), o Verdão derrotou a LDU por 1 a 0 no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Com amplo domínio das ações ofensivas e muita posse de bola, a equipe paulista garantiu a vitória com um gol do lateral Agustín Giay ainda no primeiro tempo, assegurando a vantagem para o duelo decisivo fora de casa.

Volume de jogo e o gol do alívio

Vindo de uma perda de liderança no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou em campo pressionado e precisando dar uma resposta à sua torcida. Desde o apito inicial, o time assumiu o controle e encurralou os equatorianos. Logo aos 7 e 8 minutos, Jhon Arias e Murilo já haviam obrigado o goleiro Gonzalo Valle a fazer grandes defesas. A insistência alviverde foi recompensada aos 25 minutos: Vitor Roque venceu a marcação e bateu cruzado. Valle espalmou, mas Agustín Giay acompanhou o lance e, livre, cabeceou firme. A bola ainda tocou no travessão antes de estufar as redes, explodindo o Nubank Parque.

Apesar do domínio absoluto, o Verdão flertou com o perigo aos 30 minutos. O goleiro Carlos Miguel errou na saída de bola e deixou Estrada em ótimas condições, mas o zagueiro Barboza conseguiu atrapalhar a conclusão. Outro revés significativo na etapa inicial ocorreu aos 42 minutos, quando o capitão Gustavo Gómez cometeu falta dura, recebeu o cartão amarelo e acabou suspenso para o confronto da volta.

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Insistência sem precisão e o susto equatoriano

Na volta do intervalo, o panorama da partida não se alterou. O Palmeiras continuou alugando o campo de defesa da LDU, buscando ampliar a vantagem para viajar com mais tranquilidade. Aos 8 minutos, a torcida chegou a pedir pênalti em cima de Arias, mas o VAR revisou o lance e mandou o jogo seguir.

A equipe equatoriana, que passava a maior parte do tempo se defendendo e paralisando o jogo, teve a grande chance de mudar a história aos 22 minutos. Em um contra-ataque rápido, Alvarado saiu cara a cara com Carlos Miguel e rolou para o meio da área, mas Carabalí não conseguiu concluir para o gol vazio, desperdiçando uma chance inacreditável de empate.

O susto serviu de alerta, e o Palmeiras intensificou a blitz na reta final. Aos 35 minutos, Arias fez grande jogada na área, driblou e bateu no canto, mas a zaga da LDU salvou em cima da linha. Logo na sequência, Heittor quase marcou de cabeça após cruzamento perfeito de Giay. Apesar do bombardeio e dos quatro minutos de acréscimos, o placar não foi mais alterado. Com o 1 a 0, o Palmeiras leva a vantagem do empate para o duelo decisivo em Quito, onde buscará garantir sua classificação para a próxima fase do torneio continental.