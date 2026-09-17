No programa Debate PLACAR da última quarta-feira, 16, os jornalistas discutiram a atual situação da meta do São Paulo e a busca por um substituto à altura dos grandes ídolos do clube.

Durante a análise, o comentarista Daniel Perrone argumenta que o atual titular não está no mesmo patamar dos grandes nomes que fizeram história na equipe.

A bancada abordou a enorme pressão que recai sobre qualquer arqueiro que assume a posição desde a aposentadoria do maior ídolo tricolor. Como essa cobrança afeta o planejamento e a estabilidade da equipe?

Os comentaristas também discutiram a escassez de grandes talentos na posição em comparação com gerações passadas do futebol brasileiro.