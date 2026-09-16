Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR analisa queda do São Paulo no MorumBis lotadoDebate PLACAR analisa queda do São Paulo no MorumBis lotadoTricolor empatou com Boca Juniors por 1 a 1 e caiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana; acompanhe o programa ao vivoPor Redação 1 min de leitura16/09/2026 • 12:09Debate PLACAR ao vivo – ReproduçãoSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Tags relacionadasSão Paulo FC(893)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisDebate PLACAR: São Paulo reverte vantagem do Boca Juniors na Sul-Americana?Debate PLACAR critica declarações de João Martins