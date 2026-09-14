Após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Paulo, a entrevista coletiva do auxiliar técnico João Martins virou alvo de fortes críticas no programa Debate PLACAR. A bancada do programa esportivo discutiu a declaração em que o profissional aponta que o futebol brasileiro reflete a sociedade do país.

Incomodado com a postura do auxiliar palmeirense, o apresentador Alfinete chegou a virar de costas para a tela durante a exibição do trecho e sugeriu que os jornalistas esportivos deveriam se mobilizar para deixar de dar espaço às entrevistas do membro da comissão técnica. Quer saber quais foram os argumentos completos e as reações no estúdio?

Durante o debate, Fábio Sormani elevou o tom ao analisar a presença de treinadores estrangeiros no Brasil, citando nomes como Luís Castro e Vítor Pereira para argumentar sobre uma suposta falta de gratidão e respeito com o mercado nacional. A discussão detalha o clima quente entre os jornalistas.