O confronto entre o São Paulo e o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana foi o principal tema no Debate PLACAR. A comentarista Isabela Labate e os debatedores analisaram o equilíbrio da partida de ida disputada em La Bombonera, que terminou com vitória mínima dos donos da casa por 1 a 0.

Segundo a análise apresentada na bancada, o Tricolor teve um bom desempenho coletivo durante a etapa inicial em território argentino. No entanto, o cenário mudou no segundo tempo, quando os xeneizes apresentaram melhora em campo e assumiram o controle das ações, justificando o resultado positivo.

Durante o programa, os debatedores pontuaram que “são duas equipes que são grandes, mas que não estão vivendo os melhores momentos”, destacando a oscilação recente dos dois lados da chave no torneio continental.

Com o mando de campo invertido para o Morumbis, a discussão avaliou possíveis mudanças na postura defensiva e no volume de ataque necessárias para buscar a classificação.