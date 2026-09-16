O programa Debate PLACAR reuniu nesta quarta-feira, 16, os comentaristas Daniel Perrone, Alfinete, Isabela Labate e Guilherme Azevedo para analisar a desclassificação do São Paulo após o empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors, no Morumbis. Durante a mesa-redonda, o rendimento da equipe e a postura em campo entraram em pauta de forma central.

Segundo a análise de Daniel Perrone, o time argentino foi superior durante a maior parte dos 180 minutos do confronto, com o São Paulo demonstrando poder de reação apenas após sofrer o gol.

Como a postura da torcida no Morumbis foi avaliada?

Outro ponto de destaque no debate foi o comportamento das arquibancadas, com apontamentos sobre momentos de silêncio e oscilação no apoio ao longo da decisão. Os participantes discutiram se o clima no estádio afetou os jogadores tricolores.

Além das quatro linhas, a bancada abordou o histórico recente de eliminações do clube como mandante, a política de valores dos ingressos e impactos no programa de sócio-torcedor.