A postura recente dos jogadores do Corinthians e os elevados vencimentos pagos pelo clube voltaram a ser alvo de questionamentos contundentes. Em análise no Debate PLACAR, a condução do elenco e o rendimento dentro de campo foram duramente criticados.

De acordo com a discussão apresentada no programa, o patamar financeiro dos salários pagos aos atletas destoa drasticamente da realidade de um clube apontado como endividado e em situação financeira crítica. Por que a entrega em campo não corresponde ao investimento?

A análise também apontou uma suposta falta de intensidade e apatia por parte do elenco durante as partidas recentes em casa. Nomes de peso do plantel, como Memphis Depay e Rodrigo Garro, foram citados diretamente no debate sobre o comportamento da equipe.