A sequência negativa do Corinthians no Campeonato Brasileiro gerou debates intensos entre os comentaristas no Debate PLACAR. Após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense na Neo Química Arena, o programa abordou os desdobramentos da crise e o futuro da comissão técnica.

Durante a análise, a mesa destacou a marca negativa acumulada pela equipe na competição nacional e a repercussão das declarações do técnico Fernando Diniz sobre o desempenho em campo.

O programa também discutiu o pronunciamento do diretor de futebol Marcelo Paz a respeito da permanência de Diniz no cargo, além da movimentação interna dos atletas em apoio ao trabalho da comissão técnica.