Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR discute polêmica da redução de estrangeiros no Brasileirão; assistaDebate PLACAR discute polêmica da redução de estrangeiros no Brasileirão; assistaAlfinete comanda o programa desta quarta-feira, 23, ao lado de Isabela Labate, Leandro Quesada e Fabio SormaniPor Redação PLACAR 1 min de leitura23/09/2026 • 12:26Debate PLACAR desta quarta-feira, 23/9 – Arte/PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Tags relacionadasFutebol brasileiro(4399)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisPalmeiras prejudicado? Comentaristas opinam no Debate PLACARFaltou coragem? Debate PLACAR analisa derrota do São PauloDebate PLACAR: Neymar precisa ter minutos controlados?