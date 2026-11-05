O árbitro Raphael Claus registrou na súmula da partida os motivos das expulsões de dois jogadores do Corinthians no clássico diante do São Paulo, disputado na Vila Belmiro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 0 a 0.

O que motivou a expulsão no banco de reservas

De acordo com o documento oficial da equipe de arbitragem, o meia Matheus Pereira recebeu o cartão vermelho direto quando se encontrava entre os suplentes após conduta desrespeitosa contra a equipe de arbitragem.

Em seu relatório oficial, o juiz descreveu o episódio: “Expulsei por cartão vermelho direto por ao ser chamado para uma advertência, o mesmo debochou e ignorou meus inúmeros pedidos, inclusive ao pedido do seu próprio treinador”, registrou Claus na súmula.

Como ocorreu a revisão do VAR no lance de Yuri Alberto

Durante a segunda etapa, o atacante Yuri Alberto também foi expulso de campo após disputa com Ferreirinha. Advertido inicialmente com cartão amarelo, o lance foi revisado pelo árbitro de vídeo (VAR), resultando na aplicação do vermelho direto.

O árbitro justificou a sanção disciplinar com base na força utilizada na disputa: “Foi culpado de jogo brusco grave – Expulsei por cartão vermelho direto por atingir com as travas da chuteira, com força excessiva, a perna do seu adversário de número 11, sr. aldemir ferreira, provocando a torção de seu tornozelo e colocando sua integridade física em risco”, explicou o Raphael Claus.

Mesmo com a vantagem de um a mais na reta final da partida, o São Paulo não conseguiu marcar e a partida terminou empatada. Com o placar, o Tricolor chegou a 44 pontos na 10ª colocação na tabela. Do outro lado, o Corinthians seguena zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 37 pontos.