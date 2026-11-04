A diretoria do São Paulo quitou, na manhã desta quarta-feira, 4, dois meses de direitos de imagem que estavam atrasados com o elenco profissional. O acerto financeiro ocorreu horas antes do clássico diante do Corinthians, válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

A verba utilizada para regularizar parte das pendências veio de uma parcela do adiantamento previsto no contrato comercial firmado com a Ticketmaster. A medida buscou diminuir o atrito interno e garantir estabilidade ao grupo antes do confronto decisivo.

Com a quitação das duas folhas de imagem pendentes, a gestão são-paulina ameniza o desgaste com os atletas no momento decisivo da temporada. O clube, contudo, ainda administra acordos renegociados e compromissos financeiros herdados de meses anteriores. Superada a etapa do pagamento, a equipe concentra suas atenções na disputa do clássico pelo Brasileirão.

O São Paulo é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 43 pontos somados. Do outro lado, o Corinthians luta contra o rebaixamento e é o 18º na tabela, com 36 pontos.