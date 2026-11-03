O Flamengo avançou em negociações com a comissão técnica da seleção uruguaia, comandada por Diego Forlán, para obter a liberação antecipada do meia Giorgian De Arrascaeta e do lateral-direito Guillermo Varela durante a Data Fifa de novembro.

A programação alinhada entre as partes prevê que os dois atletas defendam a Celeste no clássico contra a Argentina, no dia 13, no estádio La Bombonera, sendo liberados do compromisso seguinte diante da República Dominicana, agendado para o dia 17, em Maldonado.

Com a dispensa do segundo compromisso da seleção sul-americana, os jogadores retornarão ao Rio de Janeiro a tempo de integrar a delegação rubro-negra na sequência do Campeonato Brasileiro. A medida garante a presença de Arrascaeta e Varela na partida contra o Athletico Paranaense, em 18 de novembro, no Maracanã, e no confronto direto pela liderança diante do Palmeiras, no dia 21, em São Paulo.

O regresso antecipado permitirá ainda a participação do camisa 10 na homenagem oficial promovida pelo clube na Gávea, onde será inaugurado um busto em sua homenagem e do atacante Bruno Henrique.

A costura para a liberação dos atletas reedita medida similar adotada em setembro de 2025 com a federação uruguaia. Além do acerto para a dupla, a diretoria do Flamengo já havia sido beneficiada pela decisão da comissão técnica da seleção brasileira de preservar jogadores que atuam em clubes que disputam o título nacional, deixando de convocar atletas do Rubro-Negro e do Palmeiras.

O clube carioca aguarda agora definições sobre a situação dos atacantes Gonzalo Plata, cotado na seleção do Equador, e Jorge Carrascal, na Colômbia.

Antes do início da paralisação para o calendário internacional, o Flamengo atua nesta quarta-feira, 4, às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a liderança isolada da Série A com 73 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras, mantendo a vantagem também no número de vitórias (22 contra 20).