O Santos formalizou uma representação oficial junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Comissão de Arbitragem nesta terça-feira, 3. O clube contesta decisões tomadas em partidas recentes do Brasileirão, com ênfase na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pela 34ª rodada, no Estádio Cícero de Souza Marques.

O principal lance questionado pela diretoria santista ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo do confronto em Bragança Paulista. Na jogada, Rony recebeu lançamento, entrou na grande área e caiu após disputa física com o defensor Ryan Augusto. A árbitra Edina Alves Batista mandou o jogo seguir, e o responsável pelo VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, não sugeriu a revisão do lance na cabine.

A atuação da equipe de arbitragem gerou manifestações públicas imediatas de dirigentes e atletas. O diretor executivo Alexandre Mattos e o atacante Gabigol expressaram insatisfação após o apito final. Suspenso da partida, Neymar também contestou a decisão por meio das redes sociais. Além do duelo contra o Bragantino, o documento encaminhado à entidade reúne contestações relativas ao clássico anterior diante do Palmeiras.

Com a derrota, a equipe alvinegra permaneceu com 47 pontos e caiu para a nona colocação na tabela de classificação do torneio nacional, sendo ultrapassada pelo próprio Red Bull Bragantino.