O Palmeiras venceu o RB Bragantino por 2 a 0 na noite deste sábado, 24, na Arena Barueri, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo onde dominou as ações ofensivas, o time comandado por Abel Ferreira superou um pênalti desperdiçado e um gol anulado na primeira etapa para construir o placar com Maurício e Agustin Giay. Com o resultado, a equipe mandante chega aos 69 pontos e se mantém na liderança da competição.
Tensão, VAR e alívio nos acréscimos
Atuando longe do seu estádio habitual, o Palmeiras tomou a iniciativa desde o apito inicial, acumulando 56% de posse de bola e 24 finalizações ao longo do confronto. Aos 18 minutos, Ramon Sosa chegou a balançar as redes, mas o VAR apontou impedimento e anulou o lance. A pressão continuou e, aos 28, Maurício foi derrubado por Guzmán na área. O próprio Sosa foi para a cobrança do pênalti, mas bateu para fora, à esquerda do goleiro Tiago Volpi.
O RB Bragantino tentou responder em descidas rápidas, exigindo boa defesa de Carlos Miguel em chute forte de Pitta e assustando em finalização de Fernando que saiu rente à trave. No entanto, nos acréscimos da primeira etapa, a arbitragem revisou um toque de mão de Guzmán após cobrança de escanteio e assinalou nova penalidade. Desta vez, aos 56 minutos da etapa inicial, Maurício assumiu a responsabilidade, bateu no canto esquerdo e abriu o placar.
Flaco López entra e decide
Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras adotou uma postura inicial mais defensiva, enquanto o técnico Vagner Mancini tentou dar fôlego ao Massa Bruta com as entradas de Eduardo Sasha e Wallace Yan. Aos 19 minutos, Sosa sentiu uma contusão e deu lugar a José Manuel López. O impacto do atacante argentino foi imediato: em seu primeiro lance, finalizou na área e obrigou Volpi a fazer grande defesa.
Aos 32 minutos, a substituição se provou decisiva. Flaco López recebeu pela esquerda e bateu cruzado para a área; do outro lado, Agustin Giay apareceu para completar para as redes e selar a vitória por 2 a 0. Na reta final, o Bragantino ainda tentou pressionar, mas esbarrou na marcação palmeirense, encerrando a partida com apenas duas finalizações no alvo.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com a vitória, o Palmeiras alcança os 69 pontos na 1ª colocação do Brasileirão, ostentando uma sequência invicta de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do torneio. A equipe, que já estava com vaga ao menos na Sul-Americana matematicamente garantida antes mesmo de a bola rolar, volta a campo na quarta-feira, 28, para enfrentar o Santos, fora de casa, pela Série A.
Já o RB Bragantino permanece na 10ª posição, com 41 pontos, amargando um retrospecto recente de apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pela competição. O Massa Bruta tentará a reabilitação também na quarta-feira, 28, quando recebe a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.