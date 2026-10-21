O meia Arthur avançou em sua recuperação física e treinou no gramado do CT Rei Pelé nesta quarta-feira, 21. Calçando chuteiras, o jogador realizou corridas leves e trabalhos de transição sob a supervisão da fisioterapia do Santos, ainda sem contato com a bola ou exercícios de alta intensidade.

Apesar do avanço no trabalho de campo, a comissão técnica do clube alvinegro adota postura cautelosa para não apressar etapas. O atleta está vetado para a partida deste sábado, 24, contra o Bahia, na Vila Belmiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, e sua presença no clássico contra o Palmeiras, marcado para a próxima semana, também é improvável. O planejamento do departamento médico prioriza o recondicionamento muscular para evitar novos problemas físicos na reta final da temporada.

Arthur sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita em 2 de outubro, durante o clássico diante do São Paulo. Desde a chegada à equipe da Baixada Santista, o jogador acumula seis jogos disputados, dois deles como titular.

Além de Arthur, o lateral esquerdo Vinicius Lira cumpriu rotina de transição no gramado. O atleta de 19 anos passou por cirurgia no joelho esquerdo em março e mantém atividades físicas em separado.