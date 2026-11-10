O volante Willian Arão e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar voltaram a treinar com bola no Santos nesta terça-feira, 10, no gramado do CT Rei Pelé. Ambos os atletas estavam afastados há aproximadamente um mês em razão de lesões musculares na coxa sofridas na partida contra o Atlético Mineiro.

A atividade conduzida pelo técnico Cuca abriu os trabalhos táticos da semana livre, aproveitando o período sem jogos em virtude da Data Fifa. A evolução física da dupla diminui os desfalques da equipe e cria a possibilidade de ambos ficarem à disposição no duelo diante do Coritiba, marcado para o dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto Arão e Escobar avançam no processo de transição técnica, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral Vinícius Lira seguem rotinas graduais de recuperação física. Por outro lado, o goleiro Gabriel Brazão e o atacante Álvaro Barreal têm retorno aos gramados estimado apenas para a temporada de 2027.

O clube também concedeu liberação por tempo indeterminado ao atacante Rony, em razão do falecimento de seu pai no Pará.