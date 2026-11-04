O argentino Álvaro Barreal sofreu uma lesão muscular na coxa direita e pode desfalcar o Santos nas quatro rodadas finais do Campeonato Brasileiro, segundo o jornal Lance!. O diagnóstico foi confirmado por exames de imagem realizados nesta quarta-feira, 04.

Embora o clube não trabalhe com prazos de recuperação, a probabilidade de que ele fique fora das últimas quatro rodadas do Brasileirão é alta, segundo a publicação.

O problema físico ocorreu aos 21 minutos da etapa final do confronto contra o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira, 02, em Bragança Paulista. O argentino, que atuava na lateral esquerda sob a gestão de Cuca, sentiu a região após uma disputa na defesa e pediu substituição imediata, cedendo lugar a Rafael Gonzaga. No banco de reservas, ele segurou a parte de trás da coxa demonstrando incômodo.

O jogador já seria desfalque na próxima rodada contra o Coritiba, em 18 de novembro, devido ao terceiro cartão amarelo. Durante a paralisação da Data Fifa, a comissão técnica trabalha pelos retornos de atletas como Gonzalo Escobar e Willian Arão.