O atacante Gabriel Barbosa protagonizou um momento de irritação após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 demonstrou inconformismo com o placar e direcionou queixas à condução da partida pela equipe de arbitragem liderada por Edina Alves Batista.

Cobrança sobre critérios da arbitragem e resposta ao repórter

A principal contestação da equipe santista ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo, quando Rony caiu na área após dividida com Ryan Augusto, lance no qual não foi assinalada penalidade. O atacante ainda relembrou uma jogada similar ocorrida contra o Palmeiras na rodada anterior para questionar os critérios adotados em campo.

Ao ser questionado sobre o rendimento e uma eventual oscilação do elenco treinado por Cuca na reta decisiva da competição, o jogador rebateu diretamente a abordagem do repórter.

“Você não pode perguntar isso, né? Não, é sério. Dos últimos sete jogos a gente perdeu um. A gente perdeu um e perdemos hoje. A gente tá vindo muito bem, vocês [imprensa] querem recortar a parte que vocês querem, não o conjunto inteiro. Perdemos o jogo e foi pênalti. Foi pênalti contra o Palmeiras e foi pênalti hoje, é muito simples. Você não pode recortar o jogo da maneira que vocês querem ou os últimos jogos da maneira que vocês querem”, afirmou o atacante.

O Santos foi ultrapassado pelo Bragantino e caiu para a 9ª colocação na tabela com 47 pontos, a mesma da equipe de Bragança Paulista. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Coritiba, fora de casa.