O Vasco superou o Boca Juniors por 1 a 0 nesta terça-feira, 13, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Com a vitória como visitante, a equipe carioca joga pelo empate no duelo de volta para assegurar a vaga na grande decisão continental.

Quais brasileiros já superaram o Boca na Bombonera em mata-matas?

Com o triunfo conquistado em Buenos Aires, o time carioca quebrou um tabu histórico e entrou para uma seleta lista. Apenas quatro equipes brasileiras conseguiram superar o Boca Juniors em seu estádio em confrontos eliminatórios de competições oficiais da Conmebol:

Santos : superou o time argentino por 2 a 1 na decisão da Libertadores de 1963.

: superou o time argentino por 2 a 1 na decisão da Libertadores de 1963. Paysandu : venceu pelo placar de 1 a 0 no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2003.

: venceu pelo placar de 1 a 0 no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2003. Internacional : bateu o adversário por 1 a 0 no tempo normal das oitavas de final da Libertadores de 2020.

: bateu o adversário por 1 a 0 no tempo normal das oitavas de final da Libertadores de 2020. Vasco: superou a equipe argentina por 1 a 0 na semifinal de ida da Sul-Americana.

Como se desenhou a vitória cruzmaltina

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Adson (25′), após jogada construída com assistência de Andrés Gómez no primeiro tempo. A formação dirigida pelo técnico Pedro Emanuel manteve organização defensiva sólida e sustentou a vantagem mínima, mesmo após a expulsão de Gómez durante a segunda etapa.