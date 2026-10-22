O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, concluiu nesta quinta-feira, 22, a vistoria técnica realizada no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, disputada na última terça, 20, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

O levantamento detalhado apontou que os atos de vandalismo registrados nas dependências do complexo resultaram em um prejuízo financeiro superior a R$ 300 mil ao patrimônio da arena.

Segundo o balanço divulgado pela concessionária, a inspeção de dois dias identificou 489 cadeiras danificadas — das quais 47 no setor destinado à torcida visitante. A lista de avarias contabiliza ainda a destruição de oito vasos sanitários, oito corrimãos de acesso, dois bebedouros, duas torneiras, duas válvulas de descarga e duas saboneteiras.

Também foram registrados estragos nas placas de sinalização e na pintura do estádio provocados pela colagem de adesivos, cujo custo financeiro adicional para restauro segue sob apuração.

A concessionária Fla-Flu Serviços afirmou em nota oficial que adotará todas as medidas cabíveis para obter o ressarcimento integral dos valores correspondentes aos estragos.

A administração ressaltou que, apesar da mobilização de uma força-tarefa que trabalhou em regime de plantão desde a madrugada de quarta-feira, o intervalo reduzido entre os jogos impossibilitou a conclusão de todos os reparos antes da abertura dos portões para o confronto desta noite.

O Maracanã recebe nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), a partida de volta da semifinal da Conmebol Libertadores entre Flamengo e Estudiantes, que conta com ingressos esgotados e previsão de público superior a 70 mil pessoas.

Após a igualdade sem gols no duelo de ida, na Argentina, qualquer vitória simples garante a vaga na grande final ao vencedor do confronto, enquanto um novo empate levará a decisão para a disputa de pênaltis.