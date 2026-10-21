O Flamengo e a concessionária Fla-Flu Serviços, responsável pela gestão do Maracanã, divulgaram nesta quarta-feira, 21, episódios de vandalismo nas dependências do estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, disputada na noite de terça, 20, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Segundo as entidades administradoras, o levantamento preliminar aponta a destruição de centenas de assentos, além de avarias estruturais em banheiros, bares, corrimãos de acesso e placas de sinalização.

Tanto o clube rubro-negro quanto o consórcio gestor evitam mensurar o montante total do prejuízo financeiro antes da conclusão do laudo definitivo de vistoria. Para garantir a realização do próximo compromisso agendado para o local, a administração do estádio mobilizou uma força-tarefa em regime de plantão para executar os reparos necessários.

A meta é restabelecer as condições operacionais e de segurança antes da noite de quinta-feira, 22, quando o Flamengo enfrenta o Estudiantes pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, confronto que conta com lotação máxima e mais de 70 mil ingressos vendidos.

Em nota emitida à imprensa, a diretoria do Flamengo repudiou os atos praticados por parcela dos torcedores presentes e afirmou confiar no empenho das equipes de manutenção envolvidas nos trabalhos de restauro. A concessionária Fla-Flu Serviços confirmou a veracidade das imagens divulgadas e reiterou que não medirá esforços para entregar o equipamento esportivo pronto até a abertura dos portões na quinta-feira.

A presença do Vasco no estádio foi precedida por uma disputa nos tribunais entre as diretorias dos clubes do Rio de Janeiro. A liberação do Maracanã para o confronto da Copa Sul-Americana foi garantida após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou recurso impetrado por Flamengo e Fluminense e fez valer o direito contratual do clube cruz-maltino de utilizar o local.

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O que diz o Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), comunicado do Consórcio Maracanã acerca das graves depredações registradas no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, realizada na última terça-feira (20), pela CONMEBOL Sul-Americana.

Segundo a documentação encaminhada ao clube, centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares vandalizados, além de estruturas das rampas de acesso e da sinalização do estádio depredadas.

São atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes, que demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

O Flamengo também recebeu a informação de que o Consórcio Maracanã não está medindo esforços na difícil missão de reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber os mais de 70 mil torcedores que esgotaram os ingressos para Flamengo x Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.

O clube confia na competência e no empenho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que viraram a noite trabalhando intensamente para superar as consequências de um episódio absolutamente inaceitável.”

O que diz o Maracanã

“A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama SAF (BRA) e Boca Juniors (ARG), realizada na noite de ontem (20/10), no Maracanã, pela semifinal da Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio.

A contabilização dos danos seguirá durante todo o dia de hoje, mas números iniciais já apuraram que, além da depredação de centenas de cadeiras contabilizadas até o momento, foram vandalizados bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. O número total será informado uma vez que seja finalizada a vistoria pela Gestão, assim como o valor total do prejuízo financeiro.

Desde a constatação dos danos, a Fla-Flu Serviços mobilizou uma força-tarefa e vem trabalhando intensamente para realizar os reparos necessários no menor prazo possível. O objetivo é garantir que o estádio esteja em plenas condições para receber o público na partida de amanhã (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), válida pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026.”