O Vasco da Gama oficializou a contratação da atacante Annaysa, de 30 anos, para reforçar a equipe principal feminina. A atleta representa o primeiro movimento de mercado das Meninas da Colina após a conquista do título da Série A2 do Campeonato Brasileiro, que garantiu o retorno do clube à elite nacional em 2027. O elenco segue sob o comando técnico de Rubens Franco.
Experiência no exterior e passagens por rivais
Natural de Uberlândia (MG), Annaysa Cristyna Afonso Silva construiu uma carreira com ampla circulação em clubes nacionais e internacionais. No futebol brasileiro, vestiu as camisas de Francana, Centro Olímpico, Osasco Audax, Sport Recife, Ceará, Avaí Kindermann e atuou pelos dois rivais cariocas, Flamengo e Fluminense.
Fora do país, a atacante acumulou experiências na Europa e na América do Sul, com passagens pelo Patriotas, da Colômbia, Benfica, de Portugal, e Alianza Lima, do Peru. Em suas primeiras declarações oficiais pelo clube, destacou o peso institucional da nova camisa:
“Estou muito feliz e motivada de vestir essa camisa, para fazer parte da história de um clube com a história tão grande. É uma honra para mim e para a minha família”, afirmou.
Montagem do elenco para a elite em 2027
A chegada da atacante inaugura a reformulação do departamento para a próxima temporada, quando o Cruz-Maltino volta a disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino. A diretoria trabalha para mesclar a base campeã da segunda divisão nacional com peças de maior experiência e rodagem competitiva para assegurar a permanência na divisão principal.