Acostumado a não deixar polêmicas de lado, Pedrinho, o presidente do Vasco, seguiu o árbitro Anderson Daronco no túnel que dá acesso aos vestiários do Nubank Parque após derrota para o Palmeiras. Na conversa, flagrada pela transmissão da TV Globo, o mandatário cobrou um toque de mão na área de Alexander Barboza, zagueiro do Verdão.
Apesar do tom de reclamação, o encontro ocorreu de forma tranquila e durou apenas alguns minutos. Na ocasião, Pedrinho estava acompanhado do diretor técnico cruzmaltino, Felipe Maestro.
Ele argumentou sobre a não marcação do pênalti, além de ter imitado o gesto de Barboza. Daronco prestou atenção ao relato e defendeu o ponto de vista dele. Ambos apertaram as mãos ao final da conversa.
Em paralelo, Felipe acionava os assistentes do árbitro, também em tom de cobrança.
O lance com Barboza
Aos quatro minutos da etapa final, com o placar de 1 a 0 para o Palmeiras, Lescano entrou na área para disputa com Barboza. No lance, o zaguieiro acabou interceptando a bola com um toque da mão.
Os vascaínos exigiram checagem no VAR. No entanto, Daronco respondeu não ter considerado pênalti.
Vasco e Palmeiras fazem o jogo de vola da Copa do Brasil no próximo domingo, 8, às 17h, em São Januário.