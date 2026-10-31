O Vasco obteve autorização definitiva das autoridades governamentais e de segurança pública do Rio de Janeiro para ampliar a capacidade do Estádio de São Januário para o confronto diante do Palmeiras, marcado para o dia 8 de novembro, pela semifinal da Copa do Brasil.

Como funcionou a liberação dos laudos técnicos

O processo de ampliação teve início a partir de um pedido formalizado pela diretoria vascaína junto aos órgãos estaduais. Após vistorias e análises das estruturas da praça esportiva, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro validou o Certificado de Aprovação Assistido, estabelecendo a nova lotação máxima permitida para o estádio no confronto. A capacidade para o confronto será de

24.155 torcedores.

Em seguida, o planejamento operacional avançou em conjunto com o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) e a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Ambas as entidades emitiram pareceres favoráveis ao esquema de segurança e à logística de acesso planejados para o evento.

Carga para visitantes e caráter excepcional

A liberação dos pouco mais de 24 mil torcedores possui caráter pontual e atende exclusivamente às necessidades operacionais desta partida decisiva na Copa do Brasil. Portanto, a medida não configura alteração permanente na capacidade homologada de São Januário para compromissos futuros do clube.

Para o setor visitante, o Palmeiras terá à disposição uma carga de 2 mil ingressos reservados aos seus torcedores, seguindo as diretrizes e os acordos de segurança firmados entre os clubes e os órgãos públicos.