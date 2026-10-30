A partida atrasada entre a Chapecoense e o Vasco, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, teve sua nova data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O duelo será realizado no dia 14 de novembro, um sábado, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O embate entre catarinenses e cariocas precisou ser adiado anteriormente em função de ajustes de tabela motivados por compromissos do Vasco, semifinalista da Copa do Brasil, em competições nacionais simultâneas. Diante do calendário apertado, a CBF aproveitou a pausa do torneio para a Data Fifa de novembro para recuperar a rodada em atraso.
O Vasco é o 13º colocado da Série A, com 38 pontos. A Chapecoense está na lanterna, com apenas 21.