Depois de semanas de campanha intensa e da definição das urnas no último domingo, 25, o mapa político brasileiro está desenhado — e ganha agora uma leitura sob a ótica que move as arquibancadas de norte a sul. Com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) partindo para o seu quarto mandato histórico à frente do Palácio do Planalto e novos governadores assumindo seus respectivos estados, a bola volta a rolar também nos bastidores do poder.

Longe dos palanques e das propostas econômicas, descubra a seguir para quais times batem os corações do presidente da República e dos governantes estaduais recém-eleitos.

Para quem torce o Presidente Lula

No topo da República, nenhuma paixão clubística é tão escancarada quanto a de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Corinthians. O presidente nunca fez cerimônia para misturar política e bola rolando: celebra títulos históricos, recorre a metáforas do gramado em discursos de Estado e não perde a chance de cornetar a diretoria ou o elenco alvinegro nas fases ruins.

Em seu discurso logo após a virada sobre Flávio Bolsonaro (PL), Lula afirmou em seu discurso que o Corinthians, ameaçado de rebaixamento, “parece os Bolsonaro, só perde”. A ligação com o clube do Parque São Jorge vem dos tempos de metalúrgico no ABC paulista, consolidando uma identidade de torcedor operário que ele levou até o Palácio do Planalto. Lula também já manifestou diversas vezes ter simpatia pelo Vasco da Gama.

Para quem torcem os governadores

Mailza Assis (PP, Acre): Garantiu a vitória no segundo turno com 66,21% dos votos válidos (273 votos) e mantém discrição total sobre futebol, sem torcida ou clube declarados publicamente.

JHC (PSDB, Alagoas): Venceu o pleito logo no primeiro turno ao alcançar 52,20% dos votos válidos (892.484 votos) e tem proximidade declarada com as cores do CSA nas arquibancadas alagoanas.

Dr. Furlan (PSD, Amapá): Liquidou a disputa em primeiro turno com expressivos 62,75% dos votos válidos (281.595 votos) e divide suas preferências de arquibancada entre o Trem Desportivo Clube e o Remo.

Omar Aziz (PSD, Amazonas): Conquistou o governo em segundo turno com 61,42% dos votos válidos (1.273.975 votos) e tem histórico de torcida ligado ao tradicional Nacional de Manaus e ao Vasco da Gama.

Jerônimo Rodrigues (PT, Bahia): Assegurou a reeleição logo no primeiro turno com 55,80% dos votos válidos (4.626.509 votos) e é rubro-negro de carteirinha, torcedor assumido do Vitória.

Elmano de Freitas (PT, Ceará): Garantiu o mandato diretamente no primeiro turno com 53,19% dos votos válidos (2.875.573 votos) e bate ponto como torcedor declarado do Ceará Sporting Club.

Celina Leão (PP, Distrito Federal): Venceu a corrida ao Palácio do Buriti em segundo turno somando 57,18% dos votos válidos (987 mil votos) e não esconde o coração rubro-negro, torcendo para o Flamengo. Publicidade Continua após a publicidade

Lorenzo Pazolini (Republicanos, Espírito Santo): Foi eleito na disputa de segundo turno com 52,17% dos votos válidos (1.151.621 votos) e é entusiasta do futebol capixaba com carinho pelo Vitória-ES.

Daniel Vilela (MDB, Goiás): Levou a disputa estadual em primeiro turno ao cravar 59,17% dos votos válidos (2.148.218 votos) e tem o sangue esmeraldino como torcedor fervoroso do Goiás Esporte Clube.

Eduardo Braide (PSD, Maranhão): Elegeu-se de primeira no primeiro turno com 54,02% dos votos válidos (2.104.122 votos) e acompanha de perto o Sampaio Corrêa no estado, além de torcer para o Flamengo nacionalmente.

Otaviano Pivetta (Republicanos, Mato Grosso): Venceu a eleição em primeiro turno registrando 60,77% dos votos válidos (1.128.099 votos) e engrossa a bancada do Parque São Jorge como corintiano, mesmo que algumas fontes apontem que o governador seja gremista.

Eduardo Riedel (PP, Mato Grosso do Sul): Conquistou a reeleição logo no primeiro turno com 67,07% dos votos válidos (914.323 votos) e integra a imensa torcida nacional do Flamengo.

Cleitinho Azevedo (Republicanos, Minas Gerais): Faturou o governo mineiro no primeiro turno com 55,40% dos votos válidos (6.321.590 votos) e é torcedor fanático e declarado do Cruzeiro.

Dr. Daniel (Podemos, Pará): Resolveu a fatura em primeiro turno conquistando 51,36% dos votos válidos (2.345.721 votos) e é torcedor do Papão de Belém.

Lucas Ribeiro (PP, Paraíba): Venceu com folga em primeiro turno somando 64,30% dos votos válidos (1.470.252 votos) e mantém a discrição sobre preferências clubísticas estaduais.

Sergio Moro (PL, Paraná): Garantiu a vitória já no primeiro turno com 50,10% dos votos válidos (3.127.911 votos) e não costuma associar sua imagem pública a nenhum clube de futebol, mas tem ligações com o Maringá.

Raquel Lyra (PSD, Pernambuco): Confirmou a eleição em primeiro turno com 53,27% dos votos válidos (2.805.438 votos) e tem raízes corais na arquibancada como torcedora do Santa Cruz.

Rafael Fonteles (PT, Piauí): Teve uma vitória acachapante em primeiro turno com 70,90% dos votos válidos (1.436.697 votos) e declara abertamente sua torcida pelo Flamengo.

Douglas Ruas (PL, Rio de Janeiro): Conquistou o Palácio Guanabara em primeiro turno, após a desqualificação da candidatura de Anthony Garotinho pelo TSE, com 50,88% dos votos válidos (4.271.199 votos) e faz parte da massa vascaína como torcedor do Vasco da Gama.

Cadu de Lula (PT, Rio Grande do Norte): Assegurou a vitória na disputa de segundo turno somando 50,77% dos votos válidos (1.073.024 votos) e não tem histórico de clube de futebol assumido.

Luciano Zucco (PL, Rio Grande do Sul): Elegeu-se de ponta a ponta no primeiro turno com 58,05% dos votos válidos (3.516.048 votos) e veste as cores azul, preto e branco como gremista assumido.

Marcos Rogério (PL, Rondônia): Faturou a vaga de primeira no primeiro turno com 56,86% dos votos válidos (537.370 votos) e torce para o Santos.

Arthur Henrique (PL, Roraima): Liquidou o pleito no primeiro turno com ampla margem de 69,13% dos votos válidos (220.809 votos), dividindo a torcida entre o São Raimundo-RR e o Palmeiras.

Jorginho Mello (PL, Santa Catarina): Garantiu a reeleição em primeiro turno com contundentes 68,98% dos votos válidos (2.942.386 votos) e tem o coração alvinegro pelo Figueirense.

Tarcísio de Freitas (Republicanos, São Paulo): Venceu a reeleição no maior colégio eleitoral do país em primeiro turno com 62,65% dos votos válidos (14.491.874 votos) e é torcedor fanático e declarado do Flamengo.

Fábio Mitidieri (PSD, Sergipe): Bateu o martelo logo no primeiro turno com 59,27% dos votos válidos (727.291 votos) e é apaixonado e torcedor símbolo da Associação Desportiva Confiança, além de ser fanático pelo Botafogo.

Vicentinho Júnior (PSDB, Tocantins): Garantiu o governo em disputa decidida no segundo turno com 64,52% dos votos válidos (562 votos) e segue a tradição da estrela solitária como botafoguense.