O presidente do Vasco, Pedrinho, detonou BAP, presidente do Flamengo, durante o embarque do time para o Paraguai, onde enfrentam o Olimpia, pela Sul-Americana. Em sua fala, o cartola cruzmaltino admitiu que suas críticas são direcionadas ao mandatário rubro-negro.

“Não estou falando da instituição, estou falando do BAP especificamente. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita porque ele usa da frase: “o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro, é para ter uma isonomia, um processo legal”. Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa”, disparou Pedrinho ao BTB Sports.

Em sua fala, Pedrinho relembra a divisão das cotas da Libra. No exemplo, o presidente do Vasco afirma que BAP defende os interesses do Flamengo quando o assunto envolve diretamente o time.

“Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair e sentar na cadeira para falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Por que ele não pensa em um Campeonato Brasileiro? Para isso não serve? Só serve quando o calo não é no time dele, é no time dos outros”, comenta.

Ao final, Pedrinho diz que há uma perseguição ao Vasco, reforçando que não deve qualquer satisfação ao presidente do Flamengo. O dirigente cruzmaltino ainda fala que BAP “deve cuidar do clube dele”.

“Está muito claro que é uma perseguição à instituição (Vasco). Eu não devo satisfação nenhuma a ele. […] Ele é um irresponsável, irresponsável, que deve cuidar do clube dele, porque, para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável, porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial, contratando, e ele não abre a boca”, critica.

“A soberba dele é assustadora, mas com o Vasco ele não vai se criar. Ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco, isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter”, finaliza.