Após um 2025 histórico, o Flamengo subiu uma posição no ranking dos times mais ricos do mundo. Na lista deste ano, o Rubro-Negro aparece na 29ª posição, com receita próxima de 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão). No ano passado, o clube carioca estava na 30ª posição, com receita estimada de 198,2 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).

Na liderança, o Real Madrid é quem ocupa o posto de clube mais rico do mundo, com uma receita de 1,161 bilhão de euros (cerca de R$ 7,23 bilhões). Em seguida, vem o Barcelona e o Bayern de Munique, com receitas de 974,8 milhões de euros (cerca de R$ 6 bilhões) e 860,6 milhões de euros (cerca de R$ 5,4 bilhões), respectivamente.

Desde a temporada 1996/97, quando o estudo começou a ser realizado, a lista é historicamente dominada por clubes europeus. O Flamengo, no entanto, fez história nos dois últimos anos ao aparecer entre os 30 times mais ricos do planeta.

Sobre o estudo

O levantamento, intitulado “Football Money League”, é feito anualmente pela consultoria Deloitte. No estudo, a empresa considera somente receitas recorrentes, como direitos de transmissão e bilheteria, sem contar os valores em vendas de atletas.

Ranking dos 30 clubes mais ricos do mundo

1. Real Madrid – 1,161 bilhão de euros

2. Barcelona – 974,8 milhões de euros

3. Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros

4. Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros

5. Liverpool – 836,1 milhões de euros

6. Manchester City – 829,3 milhões de euros

7. Arsenal – 821,7 milhões de euros

8. Manchester United – 793,1 milhões de euros

9. Tottenham – 672,6 milhões de euros

10. Chelsea – 584,1 milhões de euros

11. Inter de Milão – 537,5 milhões de euros

12. Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros

13. Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros

14. Aston Villa – 450,2 milhões de euros

15. Milan – 410,4 milhões de euros

16. Juventus – 401,7 milhões de euros

17. Newcastle – 398,4 milhões de euros

18. Stuttgart – 296,3 milhões de euros

19. Benfica – 283,4 milhões de euros

20. West Ham – 276 milhões de euros

21. Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros

22. Brighton – 238,7 milhões de euros

23. Everton – 234 milhões de euros

24. Crystal Palace – 232,5 milhões de euros

25. Bournemouth – 218,5 milhões de euros 26. Roma – 216,3 milhões de euros 27. Wolverhampton – 206,3 milhões de euros 28. Brentford – 206 milhões de euros 30. Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros