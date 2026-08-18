Fora dessa edição de Libertadores, Gabriel Barbosa pode ver o seu recorde, de maior artilheiro brasileiro da história da competição, ameaçado. O atacante do Santos e o ex-atacante Luizão (segundo colocado) podem ser passados pela dupla Pedro e Bruno Henrique, ambos do Flamengo.
Entre os brasileiros, Gabigol aparece no topo com 31 gols, seguido por Luizão, com 29. Pedro é o terceiro, com 28 gols, e Bruno Henrique é o quarto, com 27.
Enquanto o camisa 27 é o artilheiro do Rubro-Negro na atual edição, com quatro gols, o camisa 9 marcou duas vezes.
No ranking geral, Gabigol aparece na quarta colocação, atrás de Alberto Spencer (54), Fernando Morena (37) e Pedro Rocha (36).
Pedro e Bruno Henrique podem alcançar e ultrapassar Luizão ainda nesta semana. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, 19, no confronto de volta das oitavas de final da competição. A partida no Maracanã começa às 21h30.
Brasileiros com mais gols na Libertadores
- Gabriel Barbosa – 31 gols
- Luizão – 29 gols
- Pedro – 28 gols
- Bruno Henrique – 27 gols
- Fred – 25 gols
- Palhinha – 24 gols
- Rony – 23 gols
- Raphael Veiga – 22 gols
- Célio – 22 gols
- Jairzinho – 21 gols
Maiores artilheiros da Libertadores
- Alberto Spencer – 54 gols
- Fernando Morena – 37 gols
- Pedro Rocha – 36 gols
- Gabriel Barbosa – 31 gols
- Miguel Borja – 31 gols
- Daniel Onega – 31 gols
- Lucas Pratto – 30 gols
- Juan Sarnari – 30 gols
- Julio Moraes – 30 gols
- Luizão – 29 gols
- Anthony de Ávila – 29 gols