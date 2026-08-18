Fora dessa edição de Libertadores, Gabriel Barbosa pode ver o seu recorde, de maior artilheiro brasileiro da história da competição, ameaçado. O atacante do Santos e o ex-atacante Luizão (segundo colocado) podem ser passados pela dupla Pedro e Bruno Henrique, ambos do Flamengo.

Entre os brasileiros, Gabigol aparece no topo com 31 gols, seguido por Luizão, com 29. Pedro é o terceiro, com 28 gols, e Bruno Henrique é o quarto, com 27.

Enquanto o camisa 27 é o artilheiro do Rubro-Negro na atual edição, com quatro gols, o camisa 9 marcou duas vezes.

No ranking geral, Gabigol aparece na quarta colocação, atrás de Alberto Spencer (54), Fernando Morena (37) e Pedro Rocha (36).

Pedro e Bruno Henrique podem alcançar e ultrapassar Luizão ainda nesta semana. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, 19, no confronto de volta das oitavas de final da competição. A partida no Maracanã começa às 21h30.

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Brasileiros com mais gols na Libertadores

Gabriel Barbosa – 31 gols Luizão – 29 gols Pedro – 28 gols Bruno Henrique – 27 gols Fred – 25 gols Palhinha – 24 gols Rony – 23 gols Raphael Veiga – 22 gols Célio – 22 gols Jairzinho – 21 gols

Maiores artilheiros da Libertadores