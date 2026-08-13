Ficou tudo igual no primeiro duelo brasileiro no mata-mata da Libertadores 2026. Cruzeiro e Flamengo empataram em 1 a 1 em partida válida pelas oitavas de final, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, 12.

A equipe mineira saiu na frente com uma pintura de Arroyo no início da segunda etapa, mas viu o técnico Leonardo Jardim brilhar ao colocar Lucas Paquetá, que precisou de apenas um toque na bola para igualar o marcador e manter a disputa acirrada.

Xadrez tático e posse de bola estéril

O primeiro tempo refletiu o peso do confronto. O Flamengo, dono da melhor campanha da fase de grupos, assumiu o controle da posse de bola, chegando a registrar 70% antes dos 20 minutos. No entanto, a equipe carioca esbarrava em um Cruzeiro bem postado defensivamente, que tentava explorar os contragolpes. Apesar do volume de jogo visitante, as melhores finalizações vieram do lado celeste, com Arroyo e Kaio Jorge assustando a meta de Rossi. O clima tenso resultou em muitas faltas e cartões amarelos, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Pintura equatoriana e o dedo do técnico

A etapa final começou em um ritmo eletrizante. Logo aos sete minutos, o Mineirão explodiu. Arroyo recebeu na linha de fundo, cortou a marcação de Samuel Lino e, quase sem ângulo, acertou um chute com curva no ângulo de Rossi, anotando um verdadeiro golaço para o Cruzeiro. A desvantagem forçou o Flamengo a agir. Aos 19 minutos, a comissão técnica rubro-negra promoveu as entradas de Pedro e Lucas Paquetá. A estrela brilhou intensamente: três minutos depois, após cobrança de falta de Ayrton Lucas e cabeçada de Léo Ortiz no travessão, Paquetá, em seu primeiro toque na bola, empurrou para as redes e decretou o empate.

Chances derradeiras e indefinição

Após o gol de empate, o jogo ganhou contornos de dramaticidade. O Flamengo quase virou com Carrascal, que parou em uma defesa espetacular do goleiro Otávio aos 42 minutos. A resposta cruzeirense veio logo em seguida, quando Matheus Pereira desviou cruzamento de João Costa e viu a bola raspar a trave rubro-negra. Sem novos gols, o apito final confirmou o 1 a 1. Com o resultado, nenhuma das equipes garantiu vantagem, e a definição de quem avança de fase na competição continental fica para o próximo encontro.