O Flamengo foi eleito o 37º melhor time do mundo pelo Supercomputador Opta e a melhor equipe do Brasil. O ranking da empresa de estatísticas colocou o Arsenal na primeira colocação, seguido por Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Barcelona.

O Rubro-Negro ficou empatado em pontos com o Palmeiras (40º geral), segundo brasileiro melhor rankeado, com 90,4, mas ficou à frente do Verdão nos critérios de desempate. Os outros brasileiros melhores colocados são: Palmeiras (40º), Cruzeiro (76º), Fluminense (80º) e Botafogo (83º).

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Ranking dos melhores times do mundo

Arsenal – 100,0 pontos Bayern de Munique – 100,0 Manchester City – 98,2 PSG – 97,5 Barcelona – 96,4 Manchester United – 96,1 Aston Villa – 95,2 Real Madrid – 95,2 Inter de Milão – 94,8 Liverpool – 94,7 Bournemouth – 94,7 Brighton – 93,7 Newcastle – 98,3 Brentford – 93,1 Borussia Dortmund – 92,9 Sporting – 92,7 Chelsea – 92,6 Nottingham Forest – 92,4 Benfica – 92,4 Crystal Palace – 92,0 Roma – 91,9 Club Brugge – 91,9 Como – 91,9 Fulham – 91,8 Juventus – 91,7 Bayer Leverkusen – 91,6 Leed United – 91,5 Atlético de Madrid – 91,5 Everton – 91,2 Porto – 91,0 Lens 90,9 Napoli – 90,8 Tottenham – 90,8 Coventry City – 90,7 Atalanta – 90,5 Ipswich Town – 90,5 Flamengo – 90,4 Stuttgart – 90,4 RB Leipzig – 90,4 Palmeiras – 90,4

Melhores clubes brasileiros

Flamengo – 90,4 pontos (37º no mundo) Palmeiras – 90,4 (40º) Cruzeiro – 86,8 (76º) Fluminense – 86,4 (80º) Botafogo – 86,2 (83º) RB Bragantino – 85,8 (92º) Athletico-PR – 85,7 (94º) Corinthians – 85,4 (105º) Mirassol – 85,0 (120º) Bahia – 84,6 (131º) Atlético-MG – 84,5 (136º) Santos – 84,3 (149º) São Paulo – 83,8 (164º) Internacional – 83,8 (166º) Vasco – 83,1 (205º) Vitória – 82,9 (217º) Coritiba – 82,8 (219º) Grêmio – 82,6 (232º) Remo – 81,8 (276º) Chapecoense – 79,4 (423º)