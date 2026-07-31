O Flamengo foi eleito o 37º melhor time do mundo pelo Supercomputador Opta e a melhor equipe do Brasil. O ranking da empresa de estatísticas colocou o Arsenal na primeira colocação, seguido por Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Barcelona.

O Rubro-Negro ficou empatado em pontos com o Palmeiras (40º geral), segundo brasileiro melhor rankeado, com 90,4, mas ficou à frente do Verdão nos critérios de desempate. Os outros brasileiros melhores colocados são: Palmeiras (40º), Cruzeiro (76º), Fluminense (80º) e Botafogo (83º).

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google
Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Entrar no canal

Ranking dos melhores times do mundo

  1. Arsenal – 100,0 pontos
  2. Bayern de Munique – 100,0
  3. Manchester City – 98,2
  4. PSG – 97,5
  5. Barcelona – 96,4
  6. Manchester United – 96,1
  7. Aston Villa – 95,2
  8. Real Madrid – 95,2
  9. Inter de Milão – 94,8
  10. Liverpool – 94,7
  11. Bournemouth – 94,7
  12. Brighton – 93,7
  13. Newcastle – 98,3
  14. Brentford – 93,1
  15. Borussia Dortmund – 92,9
  16. Sporting – 92,7
  17. Chelsea – 92,6
  18. Nottingham Forest – 92,4
  19. Benfica – 92,4
  20. Crystal Palace – 92,0
  21. Roma – 91,9
  22. Club Brugge – 91,9
  23. Como – 91,9
  24. Fulham – 91,8
  25. Juventus – 91,7
  26. Bayer Leverkusen – 91,6
  27. Leed United – 91,5
  28. Atlético de Madrid – 91,5
  29. Everton – 91,2
  30. Porto – 91,0
  31. Lens 90,9
  32. Napoli – 90,8
  33. Tottenham – 90,8
  34. Coventry City – 90,7
  35. Atalanta – 90,5
  36. Ipswich Town – 90,5
  37. Flamengo – 90,4
  38. Stuttgart – 90,4
  39. RB Leipzig – 90,4
  40. Palmeiras – 90,4

Melhores clubes brasileiros

  1. Flamengo – 90,4 pontos (37º no mundo)
  2. Palmeiras – 90,4 (40º)
  3. Cruzeiro – 86,8 (76º)
  4. Fluminense – 86,4 (80º)
  5. Botafogo – 86,2 (83º)
  6. RB Bragantino – 85,8 (92º)
  7. Athletico-PR – 85,7 (94º)
  8. Corinthians – 85,4 (105º)
  9. Mirassol – 85,0 (120º)
  10. Bahia – 84,6 (131º)
  11. Atlético-MG – 84,5 (136º)
  12. Santos – 84,3 (149º)
  13. São Paulo – 83,8 (164º)
  14. Internacional – 83,8 (166º)
  15. Vasco – 83,1 (205º)
  16. Vitória – 82,9 (217º)
  17. Coritiba – 82,8 (219º)
  18. Grêmio – 82,6 (232º)
  19. Remo – 81,8 (276º)
  20. Chapecoense – 79,4 (423º)