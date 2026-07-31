O Flamengo foi eleito o 37º melhor time do mundo pelo Supercomputador Opta e a melhor equipe do Brasil. O ranking da empresa de estatísticas colocou o Arsenal na primeira colocação, seguido por Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Barcelona.
O Rubro-Negro ficou empatado em pontos com o Palmeiras (40º geral), segundo brasileiro melhor rankeado, com 90,4, mas ficou à frente do Verdão nos critérios de desempate. Os outros brasileiros melhores colocados são: Palmeiras (40º), Cruzeiro (76º), Fluminense (80º) e Botafogo (83º).
Ranking dos melhores times do mundo
- Arsenal – 100,0 pontos
- Bayern de Munique – 100,0
- Manchester City – 98,2
- PSG – 97,5
- Barcelona – 96,4
- Manchester United – 96,1
- Aston Villa – 95,2
- Real Madrid – 95,2
- Inter de Milão – 94,8
- Liverpool – 94,7
- Bournemouth – 94,7
- Brighton – 93,7
- Newcastle – 98,3
- Brentford – 93,1
- Borussia Dortmund – 92,9
- Sporting – 92,7
- Chelsea – 92,6
- Nottingham Forest – 92,4
- Benfica – 92,4
- Crystal Palace – 92,0
- Roma – 91,9
- Club Brugge – 91,9
- Como – 91,9
- Fulham – 91,8
- Juventus – 91,7
- Bayer Leverkusen – 91,6
- Leed United – 91,5
- Atlético de Madrid – 91,5
- Everton – 91,2
- Porto – 91,0
- Lens 90,9
- Napoli – 90,8
- Tottenham – 90,8
- Coventry City – 90,7
- Atalanta – 90,5
- Ipswich Town – 90,5
- Flamengo – 90,4
- Stuttgart – 90,4
- RB Leipzig – 90,4
- Palmeiras – 90,4
Melhores clubes brasileiros
- Flamengo – 90,4 pontos (37º no mundo)
- Palmeiras – 90,4 (40º)
- Cruzeiro – 86,8 (76º)
- Fluminense – 86,4 (80º)
- Botafogo – 86,2 (83º)
- RB Bragantino – 85,8 (92º)
- Athletico-PR – 85,7 (94º)
- Corinthians – 85,4 (105º)
- Mirassol – 85,0 (120º)
- Bahia – 84,6 (131º)
- Atlético-MG – 84,5 (136º)
- Santos – 84,3 (149º)
- São Paulo – 83,8 (164º)
- Internacional – 83,8 (166º)
- Vasco – 83,1 (205º)
- Vitória – 82,9 (217º)
- Coritiba – 82,8 (219º)
- Grêmio – 82,6 (232º)
- Remo – 81,8 (276º)
- Chapecoense – 79,4 (423º)