O Besiktas, da Turquia, enviou uma proposta ao Flamengo pelo zagueiro Léo Pereira. O clube turco ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) fixos por 100% dos direitos econômicos do atleta. A informação é do ge.

Anteriormente, o Besiktas entrou em contato com o Flamengo para consultar a situação do zagueiro. Neste momento, porém, o clube brasileiro não pretende negociar nenhum atleta do time titular. A ideia de Léo Pereira é deixar a situação nas mãos da diretoria, de acordo com o portal.

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Mesmo planejando uma valorização ao zagueiro, seja salarial ou contratual, o Flamengo entende que Léo Pereira está desejado no mercado, segundo a apuração. O plano é manter o atleta no elenco, mas uma oferta relevante pode fazer com que a diretoria inicie uma negociação.

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Desde 2020 no Flamengo, Léo Pereira soma 19 gols e seis assistências em 306 partidas, além de 16 títulos. O contrato do zagueiro é válido até o final de 2027.

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Números de Léo Pereira pelo Flamengo

306 jogos

19 gols

6 assistências