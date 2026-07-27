O Botafogo segue de olho no mercado de transferências e tem um novo alvo: Chancel Mbemba. Capitão da República Democrática do Congo na Copa de 2026, o zagueiro está livre após o fim de seu contrato com o Lille, da França. A informação é do Canal do TF.
As negociações entre o Botafogo e o jogador ainda não avançaram, de acordo com o ge. O zagueiro, porém, é um dos atletas que interessam a diretoria no momento. Nesta janela, o clube acertou com o zagueiro Lucas Monzón, mas viu Barboza e Bastos deixarem o elenco, conforme relembra o portal.
Mbemba deixou o Lille no dia 1º de julho, data que marcava o término de seu contrato com o clube. Em dez meses defendendo o time francês (09/2025-07/2026), o zagueiro disputou apenas 21 jogos, sendo reserva da equipe.
Além da passagem pelo Lille, Mbemba também defendeu o Newcastle, Porto, Olympique de Marselha, Anderlecht e MK Etanchéité. Em sua carreira, o zagueiro soma 39 gols e dez assistências em 503 jogos.
Números de Mbemba
- 503 jogos
- 39 gols
- 10 assistências