O Botafogo segue de olho no mercado de transferências e tem um novo alvo: Chancel Mbemba. Capitão da República Democrática do Congo na Copa de 2026, o zagueiro está livre após o fim de seu contrato com o Lille, da França. A informação é do Canal do TF.

As negociações entre o Botafogo e o jogador ainda não avançaram, de acordo com o ge. O zagueiro, porém, é um dos atletas que interessam a diretoria no momento. Nesta janela, o clube acertou com o zagueiro Lucas Monzón, mas viu Barboza e Bastos deixarem o elenco, conforme relembra o portal.

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Mbemba deixou o Lille no dia 1º de julho, data que marcava o término de seu contrato com o clube. Em dez meses defendendo o time francês (09/2025-07/2026), o zagueiro disputou apenas 21 jogos, sendo reserva da equipe.

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Além da passagem pelo Lille, Mbemba também defendeu o Newcastle, Porto, Olympique de Marselha, Anderlecht e MK Etanchéité. Em sua carreira, o zagueiro soma 39 gols e dez assistências em 503 jogos.

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Números de Mbemba

503 jogos

39 gols

10 assistências