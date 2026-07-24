O volante Danilo, do Botafogo, publicou uma mensagem em suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, após a transferência frustrada ao Palmeiras. O atleta ressaltou que respeita a decisão do clube carioca e pediu que a diretoria não tente vendê-lo ao futebol russo, sendo o Zenit um dos interessados.
“Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo, agora, respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento”, escreveu Danilo.
Após o empate sem gols contra o Vitória, o volante completou 13 jogos nesta edição do Brasileirão. Danilo, portanto, não pode atuar por outro clube da Série A neste ano.
Transferência frustrada
Na tarde de quinta-feira, 23, horas antes do jogo, o ge revelou que o Botafogo negou uma proposta do Palmeiras por Danilo. De acordo com a apuração, o clube paulista ofereceu 28 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões) pelo jogador, incluindo valor fixo e variáveis distribuídos em parcelas por três anos.
O portal ainda apurou que o Palmeiras estaria disposto a fazer uma contraproposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões). O Botafogo, contudo, sequer sinalizou para tal.