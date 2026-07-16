O Aston Villa encaminhou a contratação do volante João Gomes, do Wolverhampton. Revelado pelo Flamengo, os Villans vão pagar 35 milhões de libras (cerca de R$ 241,7 milhões) para fechar com o brasileiro. A informação é de John Townley, do Birmingham Live.
De acordo com a apuração, os Wolves já liberaram João Gomes para realizar exames médicos nos Villans e assinar com a equipe. Com isso, o atleta chega para substituir Youri Tielemans, vendido ao Manchester United.
João Gomes deixa os Wolves após três anos e meio no time inglês. O volante defendeu o clube em 130 partidas, com oito gols e seis assistências. Na última temporada, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão inglesa.
Transferência cancelada com o Atleti
Nesta janela de transferências, João Gomes ficou próximo de reforçar o Atlético de Madrid, da Espanha. O clube, inclusive, chegou a acertar os termos com o volante. A transferência, no entanto, foi cancelada em razão de um impasse dos colchoneros com o empresário Jorge Mendes.