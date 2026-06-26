Um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo, Bruno Guimarães recebeu uma proposta do Arsenal para deixar o Newcastle. Os Gunners enviaram uma oferta de 55 milhões de euros (cerca de R$ 377,3 milhões) para contar com o meio-campista dos Magpies. A informação é do ge.

A primeira proposta, no entanto, foi recusada, mas o Arsenal já indicou que fará uma nova investida. Mesmo fora das competições europeias, o Newcastle fará jogo duro para vender Bruno Guimarães, segundo a apuração. O contrato do meio-campista brasileiro com os Magpies é válido até junho de 2028.

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Do lado dos Gunners, quem assumiu as rédeas da negociação foi o italiano Adriano Berta, diretor de futebol do clube. Anteriormente, quando estava no Atlético de Madrid, o dirigente tentou fechar com o brasileiro em 2020. Berta, no entanto, viu o meio-campista ir para outro caminho e reforçar o Lyon, da França.

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De acordo com a apuração, o camisa 8 da seleção brasileira está ciente do interesse do atual campeão inglês, mas quer focar na Copa do Mundo. Até o momento, o meio-campista soma três assistências no Mundial e é um dos destaques da campanha no torneio.

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