Destaque pela boa atuação e o gol contra o Brasil, Ismael Saibari, de Marrocos, será o novo jogador do Bayern de Munique. O clube alemão fechou a contratação do atacante por 55 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões) junto ao PSV, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
Saibari deve realizar os exames médicos nos Estados Unidos, onde a seleção marroquina enfrenta a Escócia, na próxima sexta, 19. Após os exames o Bayern deve anunciar a nova contratação para o ataque, que é liderado por Harry Kane.
Destaque contra o Brasil
Com 25 anos, o atacantes vinha de uma temporada de destaque na Holanda, com 19 gols e 9 assistências. Contra o Brasil, o camisa 11 de Marrocos chamou a atenção pelas movimentações e o estilo de falso nove, que confundiu os comandados por Carlo Ancelotti no início da partida.
A boa atuação contra a Seleção foi coroada com um bonito gol de cobertura contra Alisson, após Saibari se desvencilhar da marcação de Gabriel Magalhães e Marquinhos.