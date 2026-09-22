Na última semana, uma situação inusitada no futebol chamou a atenção dos fãs. O jogador Ovie Ejaria, ex-Liverpool e atualmente sem clube, usou o LinkedIn em busca de uma nova oportunidade no esporte. O caso repercutiu pela particularidade, já que a plataforma é pouco usada por futebolistas, sendo mais comum no mundo corporativo.

Aos 28 anos, o atleta recorreu à rede após o fim do contrato com o Real Oviedo, rebaixado na última temporada do Campeonato Espanhol. Na mensagem da publicação, o inglês destacou suas capacidades técnicas e os números durante as passagens por Liverpool, Sunderland, Rangers, Reading e Oviedo.

Ejaria integrou o elenco da seleção inglesa no título do Mundial sub-20 em 2017, além de ter passado nas categorias de base do Arsenal.

Pelo Liverpool, realizou somente oito partidas pela equipe principal antes de ser emprestado para diferentes clubes em busca de mais minutagem. Foi aí que chegou ao Sunderland, onde ficou por quatro meses.

Em seu segundo empréstimo, no Rangers, decidiu encerrar o ciclo antes do previsto em contrato e retornou a Anfield. No terceiro, no Reading, foi onde mais jogou, com 127 partidas disputadas. Pelo Real Oviedo, seu último clube, entrou em campo oito vezes.

O episódio traz à tona discussões sobre as novas formas de conectar atletas e clubes nos tempos atuais. É nesse contexto que o CUJU, plataforma alemã que, por meio de inteligência artificial, avalia jogadores através de vídeos gravados pelo celular.

O aplicativo, conhecido por ser o “LinkedIn do mundo da bola”, conta com mais de 180 mil downloads no Brasil. Nele, os participantes realizam treinos sugeridos pela própria ferramenta, que os permitem pontuar em um sistema de ranqueamento.

Dessa forma, CUJU utiliza inteligência artificial para gerar dados objetivos sobre o desempenho dos atletas. A tecnologia avalia exercícios e calcula indicadores como potência, velocidade, agilidade, controle, drible, processamento, passe e resistência. A partir dos resultados, a plataforma gera um ranking baseado exclusivamente no desempenho registrado, sem interferência humana. Os atletas podem, então, ser visualizados por olheiros e profissionais de clubes cadastrados no aplicativo.

Thaiany Klarmann, diretora de marketing do CUJU, destaca a similaridade da plataforma com a situação de Ovie Ejara. “O caso do Ejaria mostra que o futebol também está encontrando novas maneiras de usar plataformas digitais para criar conexões profissionais. Com CUJU, levamos essa lógica para dentro do campo: o jogador pode construir seu perfil, registrar seu desempenho e usar dados para apresentar suas características a quem busca novos talentos. A tecnologia não substitui o olhar humano do olheiro, mas pode ampliar o alcance desse processo e ajudar a colocar mais jogadores no radar”.

Alguns exemplos recentes de atletas que conseguiram oportunidades em clubes através de participações em ações da plataforma ajudam a evidenciar as inovações no esporte. Marcela Gemerias e Sophia Furtado foram contratadas para integrar as categorias de base do Corinthians, referência no futebol feminino. Alex Bruno, recém campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 pelo Vasco, também utilizou CUJU em sua trajetória, quando ainda jogava pelo Avaí.