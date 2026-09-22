Luís Figo, Marcelo, Rivaldo e Javier Mascherano retornaram aos gramados na última quarta-feira, 16, no LaLiga FC27 Matchday, um jogo de exibição que reuniu quatro lendas do futebol internacional e criadores de conteúdo da Espanha, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Japão e Turquia, além da região MENA (Oriente Médio e Norte da África).

Com este evento, a LaLiga leva a campo uma fórmula que já provou sua capacidade de conectar com audiências globais: combinar o prestígio e a narrativa de suas lendas com o alcance e a proximidade dos criadores que hoje moldam as conversas sobre futebol nas redes sociais.

O resultado é um jogo pensado tanto para o torcedor que acompanha o futebol do estádio quanto para aquele que o vivencia através das telas, colocando a LaLiga no centro das atenções mundiais durante um dos momentos de maior exposição midiática do EA Sports FC 27.

Os participantes foram divididos em duas equipes, Green Team e Coral Team, capitaneadas respectivamente por Javier Mascherano e Marcelo Vieira. Lendas e criadores internacionais competem em um jogo festivo, apitado por David Suárez e Javi Bridge, trazendo para o gramado toda a emoção e o espírito competitivo do EA Sports FC 27.

TIME VERDE

● Javier Mascherano (capitão)

● Rivaldo

● xBuyer

● KSI

● Ali Moussa

● Taiyo Jr

● Aycan Yanaç

TIME CORAL

● Marcelo Vieira (capitão)

● Luís Figo

● Eric Buyer

● Luva de Pedreiro

● Marlon

● Lucii

● Melu Bertetti

Árbitros: David Suárez e Javi Bridge.

“O LaLiga FC 27 Matchday reflete nosso compromisso em criar experiências que conectem o futebol com novas formas de entretenimento. Este evento também é um reflexo da força da nossa aliança estratégica com a EA Sports, com quem trabalhamos há anos para transformar a experiência do futebol dentro e fora de campo. Reunir lendas e criadores de diferentes regiões em Nova York nos permitirá celebrar o lançamento do EA Sports FC 27 junto a uma comunidade global que vive o futebol em todas as suas dimensões”, afirmou Jorge de la Vega, Diretor Comercial e de Negócios da LaLiga.

Transforming the Game

O LaLiga FC 27 Matchday faz parte da iniciativa Transforming the Game, o propósito compartilhado entre LaLiga e EA Sports para transformar a experiência do futebol por meio da inovação, do impacto social e da conexão com novos públicos.

Essa aliança estratégica, que já impulsionou ações como o Retro Matchday, amplia agora seu campo de atuação com formatos que unem o futebol real e o universo digital. Com o evento em Nova York, o EA Sports FC 27 expande sua experiência para além do videogame e transforma seu lançamento em um ponto de encontro para o talento do futebol, criadores de conteúdo e fãs do esporte em todo o mundo.