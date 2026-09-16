Neste fim de semana, todas as atenções estarão voltadas para a capital espanhola, quando Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam pela 7ª rodada da temporada 2026/27 da LaLiga EA Sports. A partida ocorre às 11h15 (de Brasília), no estádio Riyadh Air Metropolitano.

O Dérbi de Madri é sempre imperdível, não apenas pela rivalidade histórica entre os dois clubes e pelo impacto no rumo do campeonato, mas também pela quantidade de estrelas de primeiro nível em campo.

Ambos os elencos contam com alguns dos melhores jogadores do mundo, algo que fica ainda mais evidente pelo fato de os dois clubes reunirem atualmente vários campeões da Copa do Mundo.

Pelo lado do Atleti, são seis os jogadores do seu elenco para 2026/27 que conquistaram o troféu, quatro deles neste último verão com a Espanha. Esse grupo de campeões mundiais com a seleção espanhola é formado por Álex Baena, Álex Grimaldo, Marc Pubill e Marcos Llorente, enquanto os argentinos Cristian Romero e Julián Álvarez se sagraram campeões em 2022.

Pelo lado madridista, Kylian Mbappé foi uma das grandes figuras da França quando os Bleus conquistaram o torneio na Rússia em 2018, ao passo que o reforço de verão Marc Cucurella chegou ao Bernabéu após atuações destacadas como lateral-esquerdo da Espanha rumo à glória na América do Norte.

Estes oito jogadores estão entre os melhores do mundo em suas respectivas posições e levarão para a partida deste domingo toda a bagagem de campeões mundiais em grandes ocasiões. Haverá inclusive confrontos diretos entre campeões do mundo.

Na defesa, Grimaldo e Pubill terão a missão de tentar frear Mbappé para evitar que o atacante dê continuidade ao seu ótimo início de temporada. E, caso Julián Álvarez supere suas dores musculares, tentará dificultar a vida de Cucurella no primeiro Dérbi de Madri da carreira do espanhol.

Como se comparam outros clássicos?

Ao olhar para outras cidades da Europa, não há muitas em que dois clubes somem, juntos, oito campeões do mundo. Na verdade, o único outro clássico de mesma cidade nesta temporada com essa marca será o Dérbi de Barcelona, pelo simples fato de o Barcelona possuir, sozinho, oito campeões mundiais em seu elenco.

Quando Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentarem no País Basco, haverá quatro campeões do mundo: Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams pelo lado bilbaíno, e Mikel Oyarzabal pela equipe de San Sebastián.

Fora da Espanha, dois clássicos londrinos envolvendo o Arsenal contarão com quatro campeões do mundo cada, já que os campeões ingleses têm três espanhóis no elenco (David Raya, Mikel Merino e Martín Zubimendi). A eles se somará o campeão de 2026 Pedro Porro, como quarto elemento, no duelo contra o Tottenham, enquanto o campeão de 2022 Emiliano Martínez fará o mesmo no confronto contra o Chelsea.

Por tudo isso, o Dérbi de Madri se destaca como o grande jogo dos campeões mundiais, reunindo oito futebolistas que conquistaram a maior honra do futebol internacional. E, com técnicos de classe mundial nos bancos de reservas, como Diego Simeone e José Mourinho, este clássico tem todos os ingredientes necessários.