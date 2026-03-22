Em um clássico de tirar o fôlego no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 na tarde deste domingo (22). Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe merengue precisou mostrar poder de reação para virar o placar, sobreviver a uma expulsão na reta final e contar com o brilho decisivo de Vinicius Junior para manter vivo o sonho do título.
Vantagem colchonera e trave no caminho
O jogo começou tenso e com chances para os dois lados. O Real quase abriu o placar com Valverde carimbando o travessão logo aos sete minutos. No entanto, quem castigou primeiro foi o time visitante. Aos 33 minutos, em um contra-ataque rápido pela esquerda, Giuliano Simeone encontrou Ademola Lookman, que finalizou com precisão para colocar o Atlético em vantagem antes do intervalo.
Virada relâmpago e o golaço de empate
A volta para o segundo tempo trouxe um Real Madrid avassalador. Logo aos sete minutos, Brahim Díaz foi derrubado na área. Vinicius Junior chamou a responsabilidade, deslocou o goleiro Musso e empatou. Apenas três minutos depois, a defesa do Atlético errou na saída de bola, e Valverde aproveitou a falha para bater bonito e virar o jogo. A alegria, porém, durou pouco: aos 21 minutos, Nahuel Molina acertou uma pancada no ângulo de Lunin, igualando novamente o marcador no Derby.
O brilho de Vini Jr. e a resistência final
Quando o empate parecia persistir, a estrela de Vinicius Junior brilhou mais forte. Aos 27 minutos, o brasileiro recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu no cantinho, marcando o terceiro do Real.
A situação se complicou aos 31, quando Valverde recebeu cartão vermelho direto após falta dura, deixando os donos da casa com dez em campo. O Atlético partiu para o abafa, carimbou a trave com Julián Alvarez e parou em defesas milagrosas de Lunin nos acréscimos, garantindo o triunfo merengue.