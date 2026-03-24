Griezmann vai deixar o Atlético de Madrid no fim da temporada 2025/26 rumo ao Orlando City, dos Estados Unidos. O atacante francês defende as cores do time espanhol até o meio do ano, quando o seu contrato se encerra oficialmente com os Colchoneros.

Campeão da Copa do Mundo de 2018, com a França, Griezmann nunca jogou no país. O atacante começou na Real Sociedad e foi vendido para o Atlético de Madrid em 2014, por 30 milhões de euros. Foi no clube da capital espanhola em que o atleta se tornou um dos melhores jogadores do mundo e um dos maiores ídolos da história do clube.

Em 2021, o jogador causou uma grande polêmica para os torcedores ao se transferir para o Barcelona por 130 milhões de euros. No clube catalão, o francês não obteve sucesso e voltou para a sua casa em 2021. Sob o comando de Diego Simeone, Griezmann venceu uma Liga Europa, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha.

O atacante não participou das duas campanhas recentes de título de La Liga do Atléti, já que em uma ele ainda estava na Real Sociedad e na outra havia ido ao Barça. Pela França, além da Copa de 2018, Griezmann também conquistou a Nations League em 2021.

Números de Griezmann na carreira