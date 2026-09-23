O capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, voltou a falar abertamente sobre o seu futuro e a sua continuidade com a camisa do país.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 23, o craque de 41 anos deixou claro que não tem apego incondicional à vaga e que deixará a equipe nacional imediatamente quando perceber que não é mais útil.

“Se o mister (Jorge Jesus) não contar comigo, eu posso sair já hoje. Não tem problema nenhum”, afirmou CR7, reforçando que a sua permanência depende da confiança do treinador e do que ele ainda pode agregar ao grupo.

“O presidente também, quando eles não quiserem contar comigo. Quando sentir que não estou fazendo nada, que não dou nada dentro de campo, que não faço gols ou faço um ambiente ruim ou que não querem que eu esteja aqui, sou o primeiro a pegar minha mala e ir embora”, completou.

Apesar da franqueza sobre uma eventual saída, o atual atacante do Al-Nassr confessou que não trabalha com prazos definidos. “Não sei quando será o meu último jogo pela seleção”, revelou.

Convocado para a Super Data Fifa, o primeiro desafio com o técnico Jorge Jesus será contra o País de Gales, às 15h45 (de Brasília), nesta quinta, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga das Nações.

Na véspera do duelo, Cristiano Ronaldo ficou fora da “equipe ideal” do público em uma enquete do jornal português A Bola.

Recentemente, o jogador anotou o seu gol de número 979 na carreira durante a vitória do Al-Nassr o Abha Club, se aproximando do objetivo dos 1000 gols. Ele é o maior artilheiro da história de todas as seleções, com 146 bolas na rede, além de ostentar outros recordes pessoais, como a condição de maior artilheiro da Champions League e do Real Madrid.

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