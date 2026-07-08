Marrocos e França reeditam o confronto das semifinais da Copa do Mundo de 2022 na próxima quinta-feira, 9, às 17h (de Brasília). A partida, válida pelas quartas de final do Mundial de 2026, será disputada no Gillete Stadium, em Boston.

O duelo entre as duas seleções está conectado à história dos dois países. A França, ao lado da Espanha, foi um dos países que exerceram a maior influência colonizadora em Marrocos. Além disso, vários jogadores da seleção marroquina atuam, ou atuaram, na liga francesa, considerada uma porta de entrada para atletas do país no futebol europeu.

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A seleção da região do Magebre, ao norte da África, conta também com seis jogadores nascidos em território francês, mas que decidiram vestir as cores dos Leões do Atlas por ascendência familiar.

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Jogadores nascidos na França

Dos 26 jogadores de Marrocos, seis atletas poderiam ter optado por defender a seleção francesa. São eles: Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaouri, Gessime Yassine e Ayyoub Bouaddi.

O trabalho de captação de filhos da diáspora marroquina, vem sendo uma estratégia da Federação Marroquina de Futebol para fortalecer a seleção. Dos seis jogadores nascidos na França, apenas Issa Diop tem mais de 25 anos, com 29.

Um dos casos mais emblemáticos é Bouaddi, do Lille. O jovem meio-campista vem sendo um dos destaques de Marrocos no torneio e defendia seleções de base da França, antes de se naturalizar.

Marroquinos que atuam na França

A França também está relacionada ao Marrocos por abrigar vários jogadores do país em várias de suas divisões. A seleção africana convocou seis atletas da primeira divisão do Campeonato Francês.

São eles: Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (Olympique de Marselha), Samir El Mourabet (Strasbourg), Gessime Yassine (Strasbourg), Amine Sbai (Angers) e Ayyoub Bouaddi, do Lille.

Capitão e referência da equipe, Achraf Hakimi atua no Paris Saint-Germain, campeão da última Ligue 1. O marroquino também cultiva uma forte amizade com Kylian Mbappé, capitão da França, após três anos atuando juntos no PSG.

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Jogadores de Marrocos que nasceram ou jogam na França

Hakimi – nasceu em Madrid-ESP, joga no PSG

– nasceu em Madrid-ESP, joga no PSG Issa Diop – nasceu em Touluse-FRA, joga no Fulham

– nasceu em Touluse-FRA, joga no Fulham Nayef Aguerd – nasceu em Kénitra-MAR, joga no Olympique de Marselha

– nasceu em Kénitra-MAR, joga no Olympique de Marselha Redouane Halhal – nasceu em Montpellier-FRA, joga no KV Mechelen-BEL

– nasceu em Montpellier-FRA, joga no KV Mechelen-BEL Neil El Aynaouri – nasceu em Nancy-FRA, joga na Roma

– nasceu em Nancy-FRA, joga na Roma Samir El Mourabet – nasceu em Estrasburgo-FRA, joga no Strasbourg

– nasceu em Estrasburgo-FRA, joga no Strasbourg Gessime Yassine – nasceu em Salon-de-Provance-FRA, joga no Strasbourg

– nasceu em Salon-de-Provance-FRA, joga no Strasbourg Amine Sbai – nasceu em Sidi Kacem-MAR, joga no Angers

– nasceu em Sidi Kacem-MAR, joga no Angers Ayyoub Bouaddi – nasceu em Senlis-FRA, joga no Lille